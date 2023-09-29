Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الصربي: الولايات المتحدة تحذّر من إجراءات محتملة ضد بلغراد بسبب النزاع في كوسوفو (الأناضول)

Lebanon 24
29-09-2023 | 16:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة للقاء بايدن وحضور اجتماعات الأمم المتحدة (الشرق)
lebanon 24
30/09/2023 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة: لقاء بوتين وكيم جونغ أون يظهر "استجداء" الرئيس الروسي للمساعدة (الشرق)
lebanon 24
30/09/2023 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يطالب اليابان بالتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول المجمدة لطهران
lebanon 24
30/09/2023 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: بسبب تطورات الوضع في كوسوفو نقل قيادة الكتيبة البريطانية هناك إلى حلف الناتو (الشرق)
lebanon 24
30/09/2023 02:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2023-09-29
18:06 | 2023-09-29
18:03 | 2023-09-29
17:51 | 2023-09-29
17:48 | 2023-09-29
16:55 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24