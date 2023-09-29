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"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني لتركيا عند "B" وترفع نظرتها المستقبلية له من "سلبي" إلى "مستقر" (الأناضول)

Lebanon 24
29-09-2023 | 16:20
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