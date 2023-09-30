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بنك السودان المركزي: تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف (الجزيرة)

Lebanon 24
30-09-2023 | 05:05
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