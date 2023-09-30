Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة السوداني للعربية: رصدنا نحو 200 إصابة بالكوليرا أمس

Lebanon 24
30-09-2023 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة السودانية: تسجيل 18 حالة وفاة بالكوليرا بولاية القضارف شرقي البلاد و265 حالة اشتباه بالإصابة
lebanon 24
30/09/2023 15:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة السوداني: خروج 180 مستشفى ومركزا صحيا من الخدمة كليا في ولاية الخرطوم (الحدث)
lebanon 24
30/09/2023 15:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة البيرة
lebanon 24
30/09/2023 15:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة يعلن تأمين مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى
lebanon 24
30/09/2023 15:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:59 | 2023-09-30
07:57 | 2023-09-30
07:34 | 2023-09-30
06:54 | 2023-09-30
06:17 | 2023-09-30
05:16 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24