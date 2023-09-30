Advertisement

أخبار عاجلة

إيطاليا وليبيا تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد انقطاع 10 سنوات (العربية)

Lebanon 24
30-09-2023 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك (العربية)
lebanon 24
30/09/2023 15:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة بلدية درنة الليبية لـ"العربية": حذّرنا العائلات قبل الإعصار وانقطاع الاتصالات في المدينة فاقم من صعوبة إنقاذ الضحايا
lebanon 24
30/09/2023 15:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع المياه والكهرباء في المناطق المتضررة من الزلزال بالمغرب (العربية)
lebanon 24
30/09/2023 15:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: رفع القيود عن الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو في موسكو
lebanon 24
30/09/2023 15:35:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:35 | 2023-09-30
07:59 | 2023-09-30
07:57 | 2023-09-30
07:34 | 2023-09-30
06:41 | 2023-09-30
06:17 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24