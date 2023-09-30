Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الكهرباء العراقي يعلن إنجاز الربط مع الأردن بشكل كامل ويقول إن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح (الشرق)

Lebanon 24
30-09-2023 | 07:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العراق يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/09/2023 15:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يدعو الهند إلى التعاون بشكل كامل مع كندا بشأن اغتيال انفصالي من "السيخ" (الشرق)
lebanon 24
30/09/2023 15:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مغمورة بشكل شبه كامل بالمياه.. أين تقع القارة الثامنة؟
lebanon 24
30/09/2023 15:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تدعم بشكل كامل ترشيحه.. زوجة زيلينسكي تدلي باعترافات مُفاجئة حول علاقتها به
lebanon 24
30/09/2023 15:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:35 | 2023-09-30
07:59 | 2023-09-30
07:57 | 2023-09-30
06:54 | 2023-09-30
06:41 | 2023-09-30
06:17 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24