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سي إن إن عن رئيس وزراء أوكرانيا: نخطط لإنفاق 1.5 مليار دولار على إنتاج الأسلحة عام 2024 بزيادة 7 أضعاف عن 2022 (الجزيرة)

Lebanon 24
30-09-2023 | 10:08
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