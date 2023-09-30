Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة "وول ستريت جورنال": السلطات الأميركية تضع خططا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
30-09-2023 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": أوكرانيا أصبحت أكبر معرض للأسلحة في العالم
lebanon 24
30/09/2023 20:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": انتقادات زيلينسكي المتواصلة لحلف الناتو تثير غضب واشنطن وحلفائها
lebanon 24
30/09/2023 20:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
lebanon 24
30/09/2023 20:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية التابعة للمجلس العسكري في النيجر: تعليق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
lebanon 24
30/09/2023 20:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:28 | 2023-09-30
12:24 | 2023-09-30
11:26 | 2023-09-30
11:18 | 2023-09-30
10:57 | 2023-09-30
10:31 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24