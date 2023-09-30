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فشل اقتراح في الكونغرس الأميركي لتأجيل التصويت على مشروع الميزانية المؤقتة لمدة 45 يوما (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-09-2023 | 13:28
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