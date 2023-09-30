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انطلاق المباراة النهائية ببطولة الدوحة الودية لكرة السلة بين الفريقين اللبنانيين "الحكمة" و"بيروت"
Lebanon 24
30-09-2023
|
14:08
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