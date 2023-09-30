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باسيل من زحلة: اللامركزية التي طرحناها بقانون ونتحاور حولها هدفها تحقّيق الإنماء المناطقي وتعطي العدالة لكلّ منطقة بحسب ميّزاتها وطبيعتها وقدرات ومقوّمات أهلها وكلّ منطقة في لبنان لا ينقصها هذا الأمر ويجب أن تأخد حقّها

Lebanon 24
30-09-2023 | 14:37
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