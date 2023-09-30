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باسيل من زحلة: كل الذين ينتظرون تغيّر موازين القوى لإيصال مرشّحهم الى الرئاسة واهمون كالرهان على ضربة لحزب الله أو لإيران أو سقوط الأسد أو الرهان على تفاهم سوري سعودي أو سعودي ايراني

Lebanon 24
30-09-2023 | 14:43
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