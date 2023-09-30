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مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع تمويل مؤقت للحكومة لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي

Lebanon 24
30-09-2023 | 14:50
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