Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المالية السعودي: الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي

Lebanon 24
30-09-2023 | 16:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية: نحن في صدد إنجاز موازنة 2024 لإرسالها الى الحكومة
lebanon 24
01/10/2023 09:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير: الأوضاع المالية والاقتصادية لا تحتمل هدر الوقت
lebanon 24
01/10/2023 09:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الروسية: أموال الميزانية تكفي لتغطية كافة النفقات
lebanon 24
01/10/2023 09:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة قصد "المالية" وهكذا رد الخليل على طلبه
lebanon 24
01/10/2023 09:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:16 | 2023-10-01
02:04 | 2023-10-01
01:59 | 2023-10-01
23:51 | 2023-09-30
23:38 | 2023-09-30
16:38 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24