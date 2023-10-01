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مقتل شرطي في هجوم لحركة طالبان الباكستانية على مركز أمني بإقليم البنجاب شمال شرقي باكستان

Lebanon 24
01-10-2023 | 02:04
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