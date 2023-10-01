Advertisement

أخبار عاجلة

المطران عودة في عظة الأحد: الدول المهتمّة بلبنان منزعجة من تصرُّف كافّة الأطراف، فيما يتمادى المسؤولون في عدم تحمُّل المسؤولية وإطالة عمر الفراغ

Lebanon 24
01-10-2023 | 05:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الدول الخمس منزعجة".. لودريان للمسؤولين اللبنانيين: لإيجاد خيار ثالث لحلّ أزمة الرئاسة
lebanon 24
01/10/2023 14:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة: لعدم التطاول على سيادة الدولة وهيبة القضاء
lebanon 24
01/10/2023 14:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: الأجدى العمل السريع على انتخاب رئيس وتكوين السلطة وتركها تحكم
lebanon 24
01/10/2023 14:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: يجب بناء دولة قوية مكتملة العناصر وعدم التطاول على سيادتها وهيبة القضاء والتوقف عن التنافر والتناحر الذي سيؤدي الى صراعات وانشقاقات لا تجدي ولا تنتهي إلا بفشل الجميع وخسارتهم
lebanon 24
01/10/2023 14:25:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:24 | 2023-10-01
07:10 | 2023-10-01
07:08 | 2023-10-01
07:07 | 2023-10-01
07:04 | 2023-10-01
06:49 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24