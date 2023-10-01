29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المطران عودة في عظة الأحد: الدول المهتمّة بلبنان منزعجة من تصرُّف كافّة الأطراف، فيما يتمادى المسؤولون في عدم تحمُّل المسؤولية وإطالة عمر الفراغ
Lebanon 24
01-10-2023
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الدول الخمس منزعجة".. لودريان للمسؤولين اللبنانيين: لإيجاد خيار ثالث لحلّ أزمة الرئاسة
Lebanon 24
"الدول الخمس منزعجة".. لودريان للمسؤولين اللبنانيين: لإيجاد خيار ثالث لحلّ أزمة الرئاسة
01/10/2023 14:25:48
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: لعدم التطاول على سيادة الدولة وهيبة القضاء
Lebanon 24
عودة: لعدم التطاول على سيادة الدولة وهيبة القضاء
01/10/2023 14:25:48
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران عودة: الأجدى العمل السريع على انتخاب رئيس وتكوين السلطة وتركها تحكم
Lebanon 24
المطران عودة: الأجدى العمل السريع على انتخاب رئيس وتكوين السلطة وتركها تحكم
01/10/2023 14:25:48
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران عودة: يجب بناء دولة قوية مكتملة العناصر وعدم التطاول على سيادتها وهيبة القضاء والتوقف عن التنافر والتناحر الذي سيؤدي الى صراعات وانشقاقات لا تجدي ولا تنتهي إلا بفشل الجميع وخسارتهم
Lebanon 24
المطران عودة: يجب بناء دولة قوية مكتملة العناصر وعدم التطاول على سيادتها وهيبة القضاء والتوقف عن التنافر والتناحر الذي سيؤدي الى صراعات وانشقاقات لا تجدي ولا تنتهي إلا بفشل الجميع وخسارتهم
01/10/2023 14:25:48
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمن الدولة تُوقف صاحب شركة للإنتاج الفنيّ... بماذا هو متورّط؟
Lebanon 24
أمن الدولة تُوقف صاحب شركة للإنتاج الفنيّ... بماذا هو متورّط؟
07:47 | 2023-09-30
30/09/2023 07:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
09:08 | 2023-09-30
30/09/2023 09:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد قوّته وتاريخ حدوثه.. العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال عنيف هذا ما أعلنه
Lebanon 24
حدّد قوّته وتاريخ حدوثه.. العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال عنيف هذا ما أعلنه
09:37 | 2023-09-30
30/09/2023 09:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2023-09-30
30/09/2023 10:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "وحشيّ" يتكرّر على طرقات لبنان... شاهدوا آخر فيديو انتشر اليوم
Lebanon 24
مشهد "وحشيّ" يتكرّر على طرقات لبنان... شاهدوا آخر فيديو انتشر اليوم
07:26 | 2023-09-30
30/09/2023 07:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:24 | 2023-10-01
افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أنقرة بعد ساعات من الانفجار
07:10 | 2023-10-01
أردوغان يحضر جلسة للبرلمان التركي خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي الجديد بعد هجوم طال مقر وزارة الداخلية
07:08 | 2023-10-01
فوز القاضي الشيخ الدكتور يونس عبد الرزاق والمحامي محمد خالد العجمي في انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في البقاع
07:07 | 2023-10-01
فوز الدكتور كفاح الكسار في عضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في محافظة عكار بنتيجة ٨١ صوتًا
07:04 | 2023-10-01
انتهاء عملية فرز الأصوات في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في جبل لبنان وفوز كل من القاضي حمزة شرف الدين وقاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله
06:49 | 2023-10-01
السفارة الأميركية في أنقرة تؤكد التضامن مع تركيا ضد الإرهاب
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
01/10/2023 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24