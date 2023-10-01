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كبير مستشاري الرئيس التركي للأمن والشؤون الخارجية: تأجيل افتتاح البرلمان في دورته التشريعية الجديدة أمر غير وارد

Lebanon 24
01-10-2023 | 05:37
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