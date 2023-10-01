إقفال صندوق الاقتراع في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في طرابلس وتتم الآن عملية الفرز باشراف الشيخ محمد امام وقد بلغ عدد المقترعين ١٢٥ مقترعاً من اصل ١٣٤ (الجديد)

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