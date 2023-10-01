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انتهاء عملية فرز الأصوات في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في جبل لبنان وفوز كل من القاضي حمزة شرف الدين وقاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله

Lebanon 24
01-10-2023 | 07:04
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