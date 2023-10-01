انتهاء عملية فرز الأصوات في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في جبل لبنان وفوز كل من القاضي حمزة شرف الدين وقاضي الشرع الشيخ رئيف عبد الله

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