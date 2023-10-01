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اردوغان : نريد أن نتخلص من إرث الانقلابات وسيجد كل مواطن تركي نفسه ضمن الدستور الجديد الذي نطمح لصياغته

Lebanon 24
01-10-2023 | 07:37
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