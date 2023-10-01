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حزب "الديمقراطية الاجتماعية" اليساري الفائز في انتخابات سلوفاكيا: سنبذل كل ما في وسعنا لبدء محادثات السلام بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
01-10-2023 | 07:41
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