فوز محافظ جبل لبنان محمد مكاوي بالمرتبة الأولى في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في بيروت بـ108 أصوات ووسيم مغربل في المرتبة الثانية بـ٨٧ صوتًا

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