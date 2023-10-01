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إردوغان: انتظرنا 60 عاماً على باب الاتحاد الاوروبي ولم نعد ننتظر الآن

Lebanon 24
01-10-2023 | 07:55
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