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باسيل من بعلبك - الهرمل: آلاف النازحين يعبرون الحدود عبر معابر غير شرعية ومعروفة بتشجيع دولي وبتواطؤ داخلي، وأحذّر من خطر وجودي حتمي على لبنان ونطالب بتسكير الحدود

Lebanon 24
01-10-2023 | 08:20
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