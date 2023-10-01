باسيل من بعلبك - الهرمل: آلاف النازحين يعبرون الحدود عبر معابر غير شرعية ومعروفة بتشجيع دولي وبتواطؤ داخلي، وأحذّر من خطر وجودي حتمي على لبنان ونطالب بتسكير الحدود

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