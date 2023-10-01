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باسيل: أفراد وضباط وقادة في الجيش متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب، ولبنان مهدّد بالزوال وشعبه مهدّد بالتهجير

Lebanon 24
01-10-2023 | 08:28
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باسيل: في الجيش أفراد وضباط وقادة متواطئون سياسيًا ومستفيدون ماديًا من شبكات التهريب
lebanon 24
01/10/2023 18:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مسؤوليّتنا التصدّى لخطر النزوح المهدّد لوجودنا وعلى الحكومة اللبنانية التحدث مع سوريا والعالم لفرض العودة
lebanon 24
01/10/2023 18:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السؤال هو وين الحكومة من هالموقف الخطير يلّي عم يبشّرنا ببقاءهم؟ وين القرار السياسي، والعسكري الأمني يلّي عم يمارس النأي بالنفس عن ضبط الحدود، الوقت اجا والحقائق عم تنكشف للمغشوشين بالمظاهر، وعم يلومونا كيف عم نصوّب على قيادة الجيش والأجهزة
lebanon 24
01/10/2023 18:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اعداد النازحين صارت اكبر من قدرة الأرض على استيعابهم، حتّى ما نحكي عن الكهرباء والمياه والزبالة والصرف الصحي والطرقات. سياسياً نحنا صمدنا وتحمّلنا كل الضغوطات لدرجة العقوبات، بس لبنان ما عم يحمل والخطر صار كبير
lebanon 24
01/10/2023 18:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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