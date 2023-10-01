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باسيل: اعداد النازحين صارت اكبر من قدرة الأرض على استيعابهم، حتّى ما نحكي عن الكهرباء والمياه والزبالة والصرف الصحي والطرقات. سياسياً نحنا صمدنا وتحمّلنا كل الضغوطات لدرجة العقوبات، بس لبنان ما عم يحمل والخطر صار كبير
Lebanon 24
01-10-2023
|
08:29
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Lebanon 24
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