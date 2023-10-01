باسيل: نحنا بالتيّار، ضحّينا ودفعنا، جرّبنا وتعلّمنا، وما رح نقبل بشي ما بيليق بتضحياتنا وبمستقبل بلدنا... انظلمنا ولا يوم ظلمنا، وما رح نكون جزء من ظلم بلدنا وهالمنطقة العزيزة منه

Lebanon 24