باسيل: لسنا مستعدين لأن نكون بأي حوار معلّب ومفروض بشروطه يأخذنا لمسرحيّة ممجوجة، ولا نريد حواراً شكلياً، أنتم تدعوننا إلى حوار ضبابي بشكله وبرنامجه "وما في حدا ريّس على حدا"

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