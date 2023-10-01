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وزارة الدفاع البريطانية: أكثر من 50 ألف جندي أوكراني سيخضعون للتدريب في بريطانيا بحلول نهاية العام 2023

Lebanon 24
01-10-2023 | 13:32
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