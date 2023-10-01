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وسائل إعلام مصرية: 15 مصابا من جراء الحريق الذي اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية
Lebanon 24
01-10-2023
|
23:38
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