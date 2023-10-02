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التلفزيون المصري: قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:07
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