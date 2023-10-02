Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة التركي: سنبدأ خلال هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا

Lebanon 24
02-10-2023 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة التركي: خط أنابيب نقل النفط من العراق أصبح جاهزا من اليوم
lebanon 24
02/10/2023 13:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا النفط العراقي والتركي يؤكدان أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب
lebanon 24
02/10/2023 13:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لإعادة فتح خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا قريباً (الشرق)
lebanon 24
02/10/2023 13:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر مطلعة: وزيرا النفط العراقي والتركي لم يتوصلا لاتفاق على استئناف صادرات النفط من شمال العراق
lebanon 24
02/10/2023 13:16:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2023-10-02
05:37 | 2023-10-02
05:29 | 2023-10-02
04:55 | 2023-10-02
04:54 | 2023-10-02
04:51 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24