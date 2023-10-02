Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": تأجيل إجتماع القوة المشتركة للفصائل الفلسطينة المتعلّق بنشر القوة المشتركة في حيّ حطين في مخيّم عين الحلوة بسبب عارض صحيّ تعرّض له مسؤول القوة المشتركة أبو غسان العجوري

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "لبنان24": من المرتقب أن يعقد اجتماع يوم غد الاثنين لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في صيدا بهدف البحث في تعزيز القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة بين مختلف الفصائل الفلسطينية
lebanon 24
02/10/2023 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": الاجتماع كان إيجابياً وكل الفصائل الفلسطينية ستشارك في القوة الأمنية المشتركة بما فيها "حماس" التي لم تكن مشاركة ضمنها منذ عامين
lebanon 24
02/10/2023 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان 24": مهمة القوة الامنية المشتركة الأولى هي الانتشار ضمن مناطق لم يجر تحديدها بعد
lebanon 24
02/10/2023 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل "حماس": انتشار القوة الأمنية المشتركة في منطقة التعمير خطوة هامة
lebanon 24
02/10/2023 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:41 | 2023-10-02
05:37 | 2023-10-02
04:55 | 2023-10-02
04:54 | 2023-10-02
04:51 | 2023-10-02
04:50 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24