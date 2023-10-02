"لبنان 24": تأجيل إجتماع القوة المشتركة للفصائل الفلسطينة المتعلّق بنشر القوة المشتركة في حيّ حطين في مخيّم عين الحلوة بسبب عارض صحيّ تعرّض له مسؤول القوة المشتركة أبو غسان العجوري

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