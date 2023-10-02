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وزير الخارجية الأوكرانية: نحترم خيار الشعب السلوفاكي لكن من السابق لأوانه القول كيف ستؤثر نتيجة هذه الانتخابات على موقف سلوفاكيا

Lebanon 24
02-10-2023 | 05:41
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