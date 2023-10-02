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الكرملين: واشنطن ستُواصل انخراطها في الصراع الأوكراني على الرغم من قانون التمويل في الكونغرس

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:31
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