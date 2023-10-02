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أخبار عاجلة
وزارة الداخلية التركية: أحد منفذي هجوم أنقرة من حزب العمال الكردستاني
Lebanon 24
02-10-2023
|
06:49
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