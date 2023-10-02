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وزارة الداخلية التركية: أحد منفذي هجوم أنقرة من حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
02-10-2023 | 06:49
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