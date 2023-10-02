Advertisement

أخبار عاجلة

سوريا تعين محمد محمد سفيراً لها لدى تونس (الميادين)

Lebanon 24
02-10-2023 | 12:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العناق وتبادل القمصان.. محمد صلاح يخطف الأنظار مع قائد منتخب تونس
lebanon 24
03/10/2023 03:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار النهائي صدر... ماذا قرّر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟
lebanon 24
03/10/2023 03:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خطأ تحكيمي يحرم محمد صلاح من معادلة رقم بيكهام
lebanon 24
03/10/2023 03:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز محافظ جبل لبنان محمد مكاوي بالمرتبة الأولى في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في بيروت بـ108 أصوات ووسيم مغربل في المرتبة الثانية بـ٨٧ صوتًا
lebanon 24
03/10/2023 03:16:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2023-10-02
18:50 | 2023-10-02
18:49 | 2023-10-02
18:34 | 2023-10-02
18:27 | 2023-10-02
18:27 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24