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إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني من قبل مراقب المباراة بسبب رفض لاعبي الاتحاد الدخول للملعب (قنوات الكاس)

Lebanon 24
02-10-2023 | 13:09
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