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نصرالله في ذكرى المولد النبوي الشريف: أدين أولئك القتلة المجرمون التكفيريون الذين فجّروا مساجد أهل السنة في باكستان بدعوى إقامة ذكرى المولد النبوي

Lebanon 24
02-10-2023 | 13:39
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