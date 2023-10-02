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السيسي: أرشح نفسي للانتخابات المقبلة مجدداً وأدعو كل المصريين إلى الاقتراع بكثافة حتى لو لم أكن خيارهم
Lebanon 24
02-10-2023
|
13:57
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