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وزارة الخارجية الأميركية: على إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تفاقم التوترات (الجزيرة)

Lebanon 24
02-10-2023 | 14:02
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