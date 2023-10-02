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السيد نصرالله: اذا تم رفع قانون قيصر عن سوريا وبدات الشركات بالاستثمار في سوريا سيعود مئات الالاف الى بلدهم

Lebanon 24
02-10-2023 | 14:39
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السيد نصرالله: الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية، وكذلك النزوح الاقتصادي اميركا ايضا مسؤولة عنه
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03/10/2023 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/10/2023 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/10/2023 03:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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