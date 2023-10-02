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الخارجية البولندية: وارسو وكييف بحاجة إلى جهود هائلة كي تعود العلاقات بينهما إلى طبيعتها (الشرق)

Lebanon 24
02-10-2023 | 16:44
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