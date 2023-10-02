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طائرات حربية مجهولة شنّت غارة على منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية

Lebanon 24
02-10-2023 | 18:26
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