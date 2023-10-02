Advertisement

أخبار عاجلة

الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها بحلول العاشر من تشرين الأول الحالي (العربية)

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهند تطالب كندا بسحب عشرات الدبلوماسيين... وتهدد برفع الحصانة
lebanon 24
03/10/2023 10:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"تعرفة المياه" ستزداد في الجنوب.. كم ستبلغ اعتباراً من 1 تشرين الأول؟
lebanon 24
03/10/2023 10:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ظواهر فلكية فريدة.. هذا ما ينتظرنا في تشرين الأول
lebanon 24
03/10/2023 10:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أبراج ستكون محظوظة جداً في تشرين الأول.. هل أنت من بينها؟
lebanon 24
03/10/2023 10:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2023-10-03
02:46 | 2023-10-03
02:24 | 2023-10-03
02:16 | 2023-10-03
01:58 | 2023-10-03
01:50 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24