Advertisement

أخبار عاجلة

زحمة سير على أوتوستراد شكا الدولي بالاتجاهين بسبب ارتفاع المياه

Lebanon 24
03-10-2023 | 00:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محتجون قطعوا أوتوستراد البداوي بالاتجاهين وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
03/10/2023 10:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتّجاه السعديات بسبب حادث مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
03/10/2023 10:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الهجرة الدولية في ليبيا: نزوح 43059 شخصاً بسبب الفيضانات في شرق ليبيا
lebanon 24
03/10/2023 10:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في موسكو بسبب انفجار أنبوب غاز
lebanon 24
03/10/2023 10:17:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2023-10-03
02:46 | 2023-10-03
02:24 | 2023-10-03
02:16 | 2023-10-03
01:58 | 2023-10-03
01:50 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24