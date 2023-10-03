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تركيا: وزير الداخلية يعلن إطلاق "عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد"بمشاركة أكثر من 13 ألف شرطي
Lebanon 24
03-10-2023
|
02:24
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