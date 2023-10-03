Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميّل يستقبل في هذه الأثناء سفير قطر في لبنان

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل التقى سفير البرازيل في لبنان
lebanon 24
03/10/2023 13:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد استقبال السفيرين القطري والمصري: نتوجه الى الرأي العام في فترة الوساطات والمبادرات الخارجية والمحاولات الداخلية لايجاد حلول للملف الرئاسي
lebanon 24
03/10/2023 13:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لبنان سيقف إلى جانب المغرب ضمن إمكانياته والرئيس ميقاتي كان على تواصلٍ دائم مع سفير لبنان في المغرب لإستطلاع أوضاع اللبنانيين هناك بشكل مستمر
lebanon 24
03/10/2023 13:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يستقبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية
lebanon 24
03/10/2023 13:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:11 | 2023-10-03
06:03 | 2023-10-03
06:00 | 2023-10-03
05:59 | 2023-10-03
05:58 | 2023-10-03
05:53 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24