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الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار في غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من القطاع نحو البحر

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:42
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