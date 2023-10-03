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الرئاسة الفلسطينية: استفزازات الاحتلال والمستوطنين في القدس والأقصى تشكل منهجًا خطيرًا هدفه تفجير الأوضاع الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها (شبكة قدس)

Lebanon 24
03-10-2023 | 05:10
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